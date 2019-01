Niemcy: Gwałciciele wytropieni przez ofiarę. 13-latka znalazła ich przez Facebooka

Ośmiu migrantów z Bułgarii dopuściło się gwałtu na 13-letniej Niemce. Ofiara rozpoznała jednego z nich na Facebooku, dzięki czemu pozostali sprawcy również zostali schwytani.

Do napaści doszło w mieście Verlbert, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Ofiara wracała z basenu, gdy nagle ośmiu mężczyzn chwyciło dziewczynkę, zaciągnęło ją w krzaki, a następnie dopuściło się zbiorowego gwałtu.

Jak donosi ‚Metro’, świadkiem makabrycznego zajścia był jeden z przyjaciół rodziny. Mężczyzna szukał nastolatki, która nie wróciła do domu. Gdy sprawcy go dostrzegli, natychmiast uciekli.

13-latce udało się namierzyć jednego ze swoich oprawców na Facebooku. Pokazała jego zdjęcie policji i tego samego dnia, chłopak został aresztowany. Na jego telefonie znaleziono zdjęcia z gwałtu, dzięki czemu zidentyfikowano pozostałych sprawców.

Zatrzymani przekonywali, że dziewczyna wyraziła zgodę na współżycie. Sąd nie dał im jednak wiary i w październiku ubiegłego roku sześciu uczniów w wieku od 14 do 17 lat zostało skazanych. Dwóch pozostałych sprawców uciekło do Bułgarii. Zostali jednak poddani ekstradycji do Niemiec i w tym tygodniu uznano ich za winnych.

Główny podejrzany to 15-latek, który dwukrotnie zgwałcił dziewczynę. Otrzymał karę w wysokości 4 lat i 9 miesięcy więzienia. Kolejny uczeń, który również dwukrotnie popełnił przestępstwo otrzymał karę 4 lat pozbawienia wolności. Dwóch oskarżonych zostało skazanych na 3 lata i 8 miesięcy w areszcie dla nieletnich. Pozostali sprawcy usłyszeli wyrok w zawieszeniu.

