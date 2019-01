Real Madryt znów najbogatszym klubem świata. W ubiegłym sezonie do jego kasy wpłynęło 751 milionów euro

Królewscy po trzech latach znów stali się liderem wśród piłkarskich klubów jeśli chodzi o osiągane przychody. Druga jest Barcelona, a trzeci Manchester United.

Za sezon 2017-2018 do kasy Realu wpłynęło 750,9 milionów euro- wynika z raportu przygotowanego przez firmę Deloitte. Będąca na drugim miejscu Barcelona miała 690 milionów przychodów, a kolejny – Manchester United 666. To właśnie ten klub przez ostatnie lata miał największe obroty. W sumie do 20 najbogatszych klubów trafiło 8,3 miliarda euro.

Z raportu „Football Money League” wynika, że najwięcej kluby zarabiają na transmisjach – 43 proc. całości przychodów. Do 40 proc. wzrosły przychody z reklam. Na tym samym poziomie zostają przychody z meczów i wynoszą 17 proc. W zestawieniu przychodów nie uwzględniano tych, które płyną z transferu zawodników.

Real w ubiegłym sezonie zarobił na reklamach 346 milionów euro. To o 55 milionów więcej niż sezon wcześniej.

Na czwartym miejscu w rankingu znalazł się klub Roberta Lewandowskiego – Bayern Monachium, który osiagnął 630 miliardów przychodów. Kolejne są Manchester City i Paris Saint Germain.

Najbogatsza jest liga angielska. W pierwszej 10 jest aż 6 angielskich klubów, a wśród 20 jest ich 9. Przychody ostatniego na liście West Ham znacznie przekraczają przychody wszystkich polskich klubów razem wziętych.

Wsród najbogatszych są 3 kluby hiszpańskie – oprócz Realu i Barcelony także Atletico Madryt, 3 niemieckie z Borussią Dortmund i Schalke 04, 4 z Włoch w tym AC Milan Piątka i jeden z Francji.