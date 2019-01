Skandal! Targi Książki Prawicowej w Londynie odwołane z powodu Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Lewaccy aktywiści nazwali je „faszystowską imprezą”

27 stycznia w Klubie Orła Białego – White Eagle Club w Londynie miały odbyć się trzecie już Targi Książki Prawicowej. Na dzień przed imprezą organizatorzy odwołali ją z powodu protestów lewackich aktywistów.

Na targi zaproszonych zostało wielu gości z Polski. Mieli pojawić się na nich m.in. Wojciech Sumiński, Krzysztof Wyszkowski, Lech Kowalski, Tomasz Sommer, Wojciech Reszczyński i wielu innych. Tymczasem od kilku dni w mediach społecznościowych trwał zmasowany atak na imprezę ze strony środowisk lewicowych.

Oczywiście podniesiony musiał zostać przy tej okazji także wątek antysemicki. Jednym z głównych zarzutów przeciw targom było to, że mają się one odbyć w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

White Eagle Club wycofał się więc z imprezy.

Zaproszeni goście dowiedzieli się o jej odwołaniu dosłownie chwilę przed odlotem do Londynu. O sprawie poinformował na Twitterze m.in. Tomasz Sommer, redaktor naczelny nczas.com:

O 3.00 w nocy, jak już wstawałem do samolotu, organizatorzy Targów Książki Prawicowej w Londynie napisali, że impreza jest odwołana, bo po lewackich naciskach White Eagle Club odmówił im sali. Oto efekt ulegania nawoływaniom do cenzury. Tak kończy się wolność w Europie. — Tomasz Sommer (@1972tomek) 26 stycznia 2019

Poniżej wpisy przeciwko Targom Książki Prawicowej, które aktywiści nazywają „targami książki faszystowskiej”:

I've just visited the White Eagle Club in #Balham. On #HolocaustMemorialDay the club is hosting a fascist book fair. The manager says only public protest will stop the event.

So be it. Protest starts outside the club at 10:30 on Jan 27.@WandswrthLabour pic.twitter.com/pkcHkxon0p — candidaj #FBPE (@candidaj) 25 stycznia 2019

Nie ukrywają przy tym, że głównym argumentem przeciw imprezie jest fakt, że miały się one odbyć w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu:

This Sunday – Holocaust Memorial Day – the White Eagle Club in Balham is due to host the 'Bookfair of the Right' with speakers with links to Britain First and the Polish far right. Join local activists to demonstrate against them! https://t.co/rJgrtestyK — TH Momentum (@THMomentum) 25 stycznia 2019