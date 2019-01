Świetny film Stefana Tompsona! „Nie możemy pozwolić na to by AK była kojarzona z niemieckimi zbrodniarzami” [WIDEO]

Stefan Tompson, dziennikarz o polskich i południowoafrykańskich korzeniach postanowił nagrać film, który jest odpowiedzią na szkalującą Polaków ulotkę, rozrzucaną po nowojorskim Greenpoincie. Jak podaje greenpointers.com na Brooklynie rozprzestrzeniało się graffiti z „symbolami nienawiści”. W związku z tym mieszkańcy dzielnicy postanowili rozrzucić w ulotki, przedstawiające nazistowskie symbole. Problem w tym, że wśród nich pojawiła się także powstańcza kotwica, czyli symbol Polski Walczącej.

Na początku swojego wideo Tompson przytoczył zatrważające statystyki. Okazuje się bowiem, że 41 proc. Amerykanów i aż 66 proc. amerykańskich millenialsów nie wie, czym był niemiecki obóz Auschwitz. Ponadto 34 proc. Europejczyków wie bardzo mało lub nigdy nie słyszało o Auschwitz.

– Jedną z coraz bardziej wypaczanych kwestii jest rola Polski w drugiej wojnie światowej. Przez ostatnie kilka lat widziałem próby zrzucenia odpowiedzialności i zmieszania polskiego państwa i polskiego narodu ze sprawcami, próby zmieniania Polaków z ofiar w kolaborantów i zrobienia z Polski współwinnego zbrodni wojennych nazistowskich Niemiec – mówił dziennikarz.

Polska Kotwica niedawno była pokazana obok symboli neo-nazistowskich; nie możemy pozwolić na to by AK była kojarzona z niemieckimi zbrodniarzami, ani by Polska przeszła z obozu ofiar do obozu sprawców. Tu moja odpowiedź na to kolejne zniesławienie:

Tompson przyznał, że zrobił ten filmik, ponieważ niedawno pokazano mu ulotkę z Nowego Jorku. Zaznaczył, że pojawiła się na niej swastyka – symbol partii nazistowskiej, później Niemiec oraz symbol germanizmu, znak 14/88, nawiązujący do sloganu 14 słów z „Mein Kampf” Adolfa Hitlera oraz dwóch 8 odnoszących się do 8. litery alfabetu, czyli H i do „Heil Hitler”, symbol 211 Bootboys – skinheadów mających związki z neonazistami oraz znaki „Odal Rune” i „Wolfsangel” dawniej używane przez SS i Wehrmacht, a obecnie przez neonazistów. Wśród właśnie tych symboli znalazła się polska „Kotwica” – symbol „Polski Walczącej”, używana przez AK i Polskę Podziemną. Symbol ruchu oporu przeciw nazistom.

Tompson podkreślił, że „Kotwica” odzwierciedla „polskiego ducha walki oraz ducha narodu, który nie dał się złamać ani podbić”.

– Symbol stał się tak ważny, że dowódca Armii Krajowej, gen. Stefan Rowecki, wydał rozkaz, by każde akcje były podpisywane kotwicą – mówił dziennikarz.

Tompson podkreślił także rolę Żegoty i wymienił ważne dla polskiego Podziemia Niepodległościowego postaci, w tym rtm. Witolda Pileckiego, hrabiego Edwarda Raczyńskiego, Jana Karskiego, czy Irenę Sendler. Podkreślił, że Polacy nie kolaborowali z Niemcami.

– Zaledwie kilkadziesiąt lat po tych tragicznych wydarzeniach, Polska wpisywana jest do obozu sprawców, a nasze symbole są wiązane z symbolami nazistów i neonazistów. Kotwica była symbolem nadziei, że niepodległość będzie odzyskana. Dziś jest symbolem, który przypomina nam koszt poniesiony za wolność. Gdy widzisz ten znak, nie pomyl go z jakimś neonazistowskim symbolem – apelował.

