Szokujący raport. Do 2050 roku superbakterie zabiją 10 milionów ludzi

Zdaniem brytyjskiego ministra zdrowia Matta Hancocka, superbakterie stanowią dla człowieka zagrożenie porównywalne ze zmianami klimatycznymi i wojnami. Problem ten poruszył na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Mianem ‚superbakterii’ określa się te bakterie, które uodporniły się na działanie większości leków. Uważa się, że pojawiły się m.in. wskutek używania antybiotyków w celu stymulowania wzrostu zwierząt hodowlanych, a także ich nadmiernego stosowania przez ludzi.

Nie mógłbym spojrzeć dzieciom w oczy, gdybym nie wiedział, że robię wszystko co w mojej mocy, aby uporać się z tym wielkim zagrożeniem. Drżę na myśl o świecie, w którym ich (antybiotyków) siła jest zmniejszona. Odporność mikrobów na antybiotyki jest wielkim zagrożeniem dla ludzkości, tak samo wielkim jak zmiany klimatyczne czy wojny – oświadczył Hancock omawiając pięcioletni plan rządu Brytyjskiego mający na celu zredukowanie zagrożenia ze strony superbakterii.

Zdaniem naukowców ok. 70 proc. bakterii, które wywołują infekcje, już dziś jest odpornych na co najmniej jeden antybiotyk, którym wcześniej były zwalczane.

W ramach pięcioletniego planu walki z superbakteriami brytyjski rząd chce zachęcić firmy farmaceutyczne do prac nad nowymi lekarstwami. Jak informuje CNN, obecnie chcą one ze względów ekonomicznych sprzedawać jak najwięcej antybiotyków, podczas gdy niskie zwroty poniesionych kosztów nie zachęcają do prac nad nowymi lekami.

Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia zamierza również przekształcić model finansowania, tak, aby priorytetem były te leki, które są najcenniejsze dla służby zdrowia.

Wzrost odporności bakterii na antybiotyki jest zagrożeniem i nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie go. To kluczowe, abyśmy poradzili sobie z rozpowszechnianiem się odpornych na antybiotyki infekcji, zanim zwykła operacja czy zwykła choroba zacznie zagrażać naszemu życiu – stwierdził Hancock.

Rząd zamierza zredukować w ciągu pięciu lat użycie antybiotyków przez ludzi o 15 procent. Od 2014 roku udało się je zredukować o 7 proc. Mimo to od 2013 do 2017 liczba infekcji wywołanych przez superbakterie wzrosła o 35 proc.

Według raportu sporządzonego na zlecenie rządu brytyjskiego do 2050 roku na całym świecie superbakterie zabiją 10 mln osób.

źródło:msn.com