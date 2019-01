Tak redaktor Gozdyra z Polsatu pokazała swoje prawdziwe oblicze. Jej wpis rozwiał wszelkie wątpliwości

Dziennikarka Polsatu Agnieszka Gozdyra pokazała jak rozumie poszanowanie prawa. Wpis na Twitterze rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Agnieszka Gozdyra znana z prowadzenia takich programów jak „Tak czy Nie”, „Skandaliści” czy „Polityka na ostro” jasno pokazała jaki ma stosunek do obowiązującego w Polsce prawa.

Na swoim koncie na Twitterze napisała: Marsz we Wrocławiu się odbędzie – tak zdecydował Sąd Apelacyjny.

I teraz. Czy podoba mi się prawo, zgodnie z którym facet, który spalił kukłę Żyda i nadal szerzy swoje tezy, może organizować jakikolwiek marsz? Nie. I nie przekonujcie mnie prawami obywatelskimi, proszę.

uwagę zwrócił jej poseł Jacek Wilk, który w odpowiedzi napisał: Czy facet, który nosi na koszulce sierp i młot lub wizerunek Che Guevary może organizować jakikolwiek marsz? Może. Choć osobiście mi się to baaaardzo nie podoba.

I tym się różnimy (my – wolnosciowcy – od tych którzy mają na codzień na ustach konstytucję i prawa obywatelskie) – dodał.

Pani redaktor nie potrafiła odnieść się merytorycznie do zarzutu i użyła argumentu typu „a u was biją Murzynów”: Tacy wolnościowcy jak Pan – czy JKM – lubią sprowadzać pewne sprawy do absurdu, co uwodzi młodych. A potem z tego często wyrastają. Ale nawet lider Pana partii zebrał cięgi od swoich wyborców pod ostatnim postem o szczepionkach, miałam spory ubaw.

Natomiast na pytanie posła Wilka, A jak to się ma do wolności zgromadzeń?, której dotyczyła dyskusja, już nie odpowiedziała.