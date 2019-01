Tego nikt się nie spodziewał. Pogoda wariuje. Nadchodzi kompletna zmiana…

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 9 województw. Jednocześnie zapewnił, że już w niedzielę ma być zauważalna zmiana pogody. Temperatura będzie wyższa, a na niebie pojawi się więcej słońca.

W kilku województwach w nocy z soboty na niedzielę możliwe są opady marznącego deszczu, które będą sprzyjać gołoledzi. Drogi i chodniki będą więc bardzo śliskie.

IMGW ostrzega, że najgorzej będzie w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, opolskim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim i świętokrzyskim.

Nocą wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Jednak pierwsze rozpogodzenia mają pojawić się już nad ranem na północnym-wschodzie. Miejscami czekają nas opady śniegu, zaś na południowym zachodzie i południu będzie padać deszcz ze śniegiem. Tam też możliwe są marznące opady powodujące gołoledź.

Ryzyko powstawania gołoledzi utrzyma się także w niedzielę w woj. lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim.

Temperatury mają znacząco wzrosnąć w ciągu dnia. Najcieplej będzie na zachodzie i południu, bo od 4 do 5 st. Celsjusza. Na północy i w centrum termometry pokażą od 1 do 3 kresek powyżej zera. Najzimniej jednak będzie na wschodzie – na Lubelszczyźnie około zera do nawet -3 stopni na Podlasiu.

Synoptycy przewidują, że w kolejnych dniach termometry będą wskazywać więcej kresek powyżej zera. W centralnej części kraju w poniedziałek prognozuje się od 4 do 6 stopni na plusie.

