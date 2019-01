Wspaniały gest właściciela księgarni w Nowym Jorku! „Dziś dzień żałoby”… To protest przeciwko nieludzkiej ustawie…

Stan Nowy Jork przyjął drakońską ustawę, która dopuszcza mordowanie dzieci w łonach matek przez cały okres ciąży – nawet do momentu narodzin. W reakcji na ten ruch Jon Speed zamknął swoją księgarnię i wywiesił wymowną kartkę.

Mimo że zwolennicy liberalnego prawa aborcyjnego świętowali po jego uchwaleniu podświetlając na różowo One World Trade Center i Most Kościuszki, to jednak ta część Nowego Jorku, która zdaje sobie sprawę z tego, czym w istocie jest aborcja pogrążyła się w żałobie. Uchwalenie zbrodniczych przepisów poprzedziły liczne protesty, w których demonstrowali m.in. pro-liferzy.

„ZAMKNIĘTE DZISIAJ. Dzisiaj jest dzień żałoby w Nowym Jorku” – napisał.

„Dzisiaj nie będziemy pobierać podatku od sprzedaży dla tyrańskiego rządu, który morduje dzieci. Wznowimy działalność jutro, pobierając pod przymusem podatek od sprzedaży. Skończmy z aborcją teraz” – czytamy dalej.

Autor przypomniał w ten sposób, że nowe prawo aborcyjne oznacza śmierć konkretnych ludzi. I to śmierć w męczarniach.

W prosty sposób przekazał co oznacza nowe prawo – śmierć konkretnych ludzi :’(

Źródło: Twitter/tvp.info