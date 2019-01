ZUS oszalał! Każe pracodawcom donosić na własnych pracowników. „Powołuje się na niewłaściwy przepis i wprowadza przedsiębiorców w błąd”

ZUS rozsyła do firm pisma, w których każe im kontrolować, czy pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie w sposób zasadny. Według ekspertów jest to działanie bezprawne.

„Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prośba najwyraźniej pomyliła się z żądaniem – mówi dla serwisu wp.pl radca prawny z Łodzi. Jedna z firm, którą reprezentuje, dostała z ZUS-u wymienione pismo. Takie listy zostały wysłane do setek firm zatrudniających powyżej 20 pracowników. Zdaniem prawnika Zakład nakłada na przedsiębiorców obowiązki, które nie wynikają z żadnej ustawy.

W liście na początku ZUS przypomina, że koszty absencji pracowników ponoszą zarówno pracodawcy, jak i całe społeczeństwo. Potem jednak idzie znacznie dalej – przesyła formularz, który pracodawca musi odesłać do 15. dnia następnego miesiąca.

„Firma, do której skierowano to pismo, zatrudnia kilka tysięcy osób. Gdyby miała kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień, w „sezonie chorobowym” musiałaby chyba powołać do tego specjalną komórkę” – mówi radca prawny, który zgłosił sprawę serwisowi wp.pl.

Przepis, na który powołuje się ZUS, to rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. Rzecz w tym, że mówi ono wyłącznie o

sprawdzeniu, czy zwolnienie nie jest sfałszowane i czy lekarz wystawił je w przewidzianym trybie. Po wprowadzeniu e-zwolnień ten przepis jest jednak bezprzedmiotowy.

Wygląda na to, że ZUS próbuje go zinterpretować po swojemu na nowo i narzucić tę wykładnię firmom. Zdaniem eksperta jest to zwyczajne wprowadzanie przedsiębiorców w błąd.

