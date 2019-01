Brytyjczycy nie wydali Wenezueli jej złota zdeponowanego w Bank of England. Leży tam też 95 proc. polskich rezerw

Wenezuelskie władze chcą wycofać rezerwę złota, jaką ich kraj zdeponował w Bank of England. Media podają, że już w grudniu brytyjski bank odmówił wydania tych rezerw. W sumie jest to wartość 1,2 mld dolarów. Na Twitterze Krzysztof Bosak stwierdził, że jest to „kolejny argument za przewiezieniem naszych rezerw złota do kraju”.

Brytyjczycy mieli odmówić Wenezueli wydania jej złota pod naciskiem wysokich przedstawicieli władz USA, w tym sekretarza stanu Mikea Pompeo i doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona. Ponadto Wyspiarze mieli oświadczyć, że nie będą dłużej utrzymywali kontaktów z wenezuelskim bankiem centralnym.

„Kolejny argument za przewiezieniem naszych rezerw złota do kraju. Przypominam, że jest to postulat Ruchu Narodowego. Dlaczego związany z PiS prezes NBP tego nie robi?” – pytał na Twitterze Krzysztof Bosak.

W londyńskim skarbcu leży prawie 100 ton polskiego złota. NBP posiada w sumie 103 tony o wartości około 16 mld zł, przy czym w Polsce składowane jest zaledwie 5 proc.

Źródła: wp.pl/kresy.pl/Twitter