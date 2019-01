Cejrowski ostro: trzeba pomóc Rachoniowi! Kurski zachowuje się niegrzecznie! I tłumaczy co trzeba zrobić, by być naprawdę niezależnym

Wojciech Cejrowski wezwał do wywierania presji na decydentów w TVP by jak najszybciej przywrócili prezentera Michała Rachonia do pracy. Rachoń, najpopularniejszy prezenter TVP Info został zawieszony po satyrycznym programie Barbary Pieli zawierającym zjadliwą karykaturę Jerzego Owsiaka.

– Szanowni Państwo, proszę pomóc Rachoniowi. Kurski nie ma racji i zachowuje się niegrzecznie – napisał znany podróżnik i publicysta. Nawiązał w ten sposób do internetowej akcji, w trakcie której już poda 10 tys. osób podpisało apel o przywrócenie Rachonia.

Szanowni Państwo,

Proszę pomóc Rachoniowi: https://t.co/XoJIfLq8MO

Kurski nie ma racji i zachowuje się niegrzecznie.

— The Wojciech Cejrowski DLA ZUCHWAŁYCH (@TheCejrowski) 26 stycznia 2019

Wcześniej Wojciech Cejrowski wyjaśnił co jego zdaniem jest podstawa niezależności. Oczywiście własny biznes, który pozwala nie ugiąć karku, gdy władza medialna w osobie Jacka Kurskiego zdecydowanie przesadza:

WC wywalony, Plastusie wywalone. Okrawają Rachonia po kawałku -słupki w dół i Jego też będzie można wywalić.

Ja prowadzę biznesy, p.Piela tłumaczy patenty – oboje mamy z czego żyć. Rachoń gorzej. Dlatego radziłem: miej inne źródła dochodu, będziesz odporny na polityczne szantaże.

