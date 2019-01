Świat na krawędzi III wojny światowej! Wywiad USA ostrzega: „to będzie matka wszystkich wojen”.

Jak podaje telewizja ABC, powołując się na źródła w australijskim wywiadzie, w niedługim czasie ciągle może wybuchnąć wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Teheran przestrzegał Waszyngton, że konflikt z Iranem jest „matką wszystkich wojen”.

ABC twierdzi, że w najbliższych miesiącach może wybuchnąć konflikt, który będzie przyczynkiem do światowej wojny. W Białym Domu mają być przygotowywane plany zbombardowania Iranu – takie informacje miał uzyskać australijski wywiad.

Konkretnie chodzi o zbombardowanie instalacji nuklearnych we współpracy z Australią i Wielką Brytanią. Prezydent Trump napisał na Twitterze:

USA nie są już krajem, który będzie znosił twoje obłąkane słowa o przemocy i śmierci. Bądź ostrożny! Nigdy, przenigdy więcej nie groź Stanom Zjednoczonym, bo w przeciwnym razie poniesiesz takie konsekwencje, jakie kiedykolwiek w historii poniosło niewielu.

Była to odpowiedź na słowa Rowhaniego. Prezydent Iranu powiedział, że Amerykanie muszą zrozumieć, że pokój z Iranem to matka wszelkiego pokoju, a wojna z Iranem to matka wszystkich wojen. Dzisiejsze zapowiedzi Donalda Trumpa zdają się jednak łagodzić spór.

Jeśli (Rowhani) chce się spotkać, spotkamy się – powiedział Trump – Spotkam się z każdym. Wierzę w spotkania, szczególnie w sprawach, w których stawką jest wojna – powiedział prezydent USA. Rowhani nie jest jednak w tej chwili zainteresowany rozpoczęciem rozmów, wcześniej stawia warunki Stanom Zjednoczonym.

Poszanowanie praw narodu irańskiego, ograniczenie działań wojennych i powrót do porozumienia nuklearnego to kroki, które można podjąć, aby wytyczyć drogę rozmów między Iranem i Ameryką – napisał jego doradca Hamid Aboutalebi.

Do spotkania przywódców jednak nie doszło a stosunki pomiędzy USA a Iranem są coraz gorsze.

Źródło: ABC