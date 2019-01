Michalkiewicz ostro o Schetynie. „Prochu nie wymyśli, wystarczy na niego spojrzeć”

Stanisław Michalkiewicz zabrał głos w sprawie bieżącej debaty politycznej w Polsce. Prawicowy publicysta w rozmowie z dziennikarzem magazynu „Polskie sprawy” mówił między innymi o działaniach tzw. totalnej opozycji.

Stanisław Michalkiewicz stwierdził, że obecna parlamentarna opozycja nie ma kompletnie pomysłu na państwo:

Opozycja nie ma żadnego pomysłu na państwo. Oczekiwanie, że Pan Schetyna wymyśli proch jest nierozsądne, wystarczy na niego popatrzeć i na innych politycznych akolitów takich jak między innymi moja wielce szanowna faworyta – Pani Scheuring-Wielgus.

Publicysta przyznaje, że zabójstwo Pawła Adamowicza jest swego rodzaju darem dla działaczy opozycji. Będą mogli wykorzystać je do swoich celów politycznych:

Sprawa gdańska to dar od niebios, będą mogli odprawiać specjalne „liturgie gdańskie”. Wybory do Parlamentu Europejskiego to nie jest raczej ważne wydarzenie. Ważne jest tylko do partii estabiliszmentowych, dla których PE jest miejscem dożywania politycznej, dobrze płatnej, emerytury.

Zapis całej rozmowy:

źródło: YouTube.com