Ojciec Rydzyk ostro o lewackich mediach: „Są gotowi zrobić z Polski Jugosławię”

Podczas swojego wystąpienia, o. Tadeusz Rydzyk podkreślił, jak wielki wpływ na kształtowanie światopoglądu mają media. Zarzucił im również sianie nienawiści w Polsce.

Sobotnie sympozjum pod tytułem „Oblicza kolonizacji mediów”, które odbyło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej otworzył Tadeusz Rydzyk. W trakcie wykładu redemptorysta zaznaczał jak duża rolę odgrywają i jaki mają wpływ na odbiorców.

Ludzie nie zdają sobie sprawy, co te media robią. Np. chociażby ta sprawa nienawiści. Nienawiść, nienawiść – i o tym mówią. Proszę Państwa, kto to robi? Media. Jak to wszystko wygląda, jak jesteśmy pod wpływem mediów – nawet wystarczy popatrzeć w sklepie, co kupują. Będziemy widzieli, jak reklama była. Jak się ubierają, jaka moda – mówił.