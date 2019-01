Szok! Policjanci grali w „rosyjską ruletkę”. Nie żyje młoda policjantka

Do tragedii doszło w mieszkaniu oskarżonego. 29 – letni Nathaniel Hendren postrzelił 24-letnią Katlyn Alix w klatkę piersiową. Jak informuje Independent, ranna policjantka natychmiast została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła.

In honor of Officer Katlyn Alix, members of the #SLMPD will be wearing the Department mourning band. "Officer Alix was an enthusiastic and energetic young woman with a bright future ahead of her" –@ChiefJohnHayden pic.twitter.com/BDIZ2d6NOQ — St. Louis, MO Police (@SLMPD) January 24, 2019

Hendren opróżnił bęben rewolweru, a następnie włożył jeden nabój. Wtedy miał wycelować w Alix i nacisnął spust. Pistolet nie wypalił. Następnie broń przejęła kobieta, która z kolei miała próbować strzelić do pozwanego, z tym samym skutkiem.

Gone but never forgot, I can’t believe my childhood best friend is gone. Katlyn Alix, you were one of a kind and we were lucky to have you . pic.twitter.com/qEbTf0vr8c — McKenzie Leigh (@PrettyPartier) January 25, 2019

Oprócz Hendrena i Alix obecny był jeszcze inny policjant, John Hayden, który przestrzegał ich przed taką formą „zabawy”. Napominał również kolegów, że są funkcjonariuszami. Kierował się w stronę wyjścia, gdy nagle padł feralny strzał. Hayden nie chciał jednak wyjawić, dlaczego on i oskarżony spotkali się w mieszkaniu w czasie służby.

NEW: Pictures of 24-year-old Katlyn Alix, off-duty @SLMPD officer “accidentally” shot and killed by one of her fellow on-duty officers. Police say he “mishandled” the gun and struck her in the chest. Prayers. @KMOV pic.twitter.com/0LMiLDRnjH — Justin Andrews (@Justin_EAndrews) January 24, 2019