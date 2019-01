Uwaga! W Kuopio miało być święto mrozu, ale je odwołano… bo jest za zimno. Rekordowe mrozy w Finlandii

W niedzielę w godzinach porannych na północy Finlandii odnotowano najniższą tej zimy temperaturę – minus 38,7 stopni. Z powodu silnego mrozu w mieście Kuopio odwołano tradycyjne „święto mrozu”. Na początku tygodnia temperatura może spaść nawet do minus 40 stopni.

Tegoroczny rekord zimna odnotowano w miejscowości Sodankyla (ok. 120 km na północ od Rovaniemi). Według meteorologów, w północno-wschodniej części Europy, a w Finlandii w części północnej, znajdują się obecnie najzimniejsze masy arktycznego powietrza.

Z powodu ostrego mrozu w Kuopio, w środkowo-wschodniej części kraju odwołane zostało zaplanowane na niedzielę „święto mrozu” – tradycyjne plenerowe wydarzenie, które miało zakończyć obchodzone przez cały tydzień w mieście „dni mrozu”.

Według władz miasta graniczną temperaturą, przy jakiej mogłaby się odbyć impreza to minus 20 st. W niedzielę przed południem termometry wskazywały zaś ok. minus 25 st. – Uczucie przejmującego zimna potęguje też wiatr – podkreśliły władze miasta w komunikacie.

Także w środkowo-zachodniej Finlandii w mieście Seinajoki w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi odwołane zostały zaplanowane na niedzielę wyścigi kłusaków (końskich zaprzęgów), które należą do jednych z popularniejszych sportów w kraju.

Fiński Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed silnym mrozem, które w sobotę obowiązywało głównie na terenie Laponii, a w niedzielę i na poniedziałek alert został rozszerzony na pozostałe części kraju. Meteorolodzy spodziewają się, że noc z niedzieli na poniedziałek może być jak dotąd najzimniejsza w tym sezonie zimowym. Na północnych obszarach będzie się utrzymywać temperatura między minus 30 a minus 40 stopni C, a w południowej części kraju między minus 20 a minus 30 stopni.

W Finlandii alert meteorologów przed silnym mrozem jest wydawany, gdy temperatura w zależności od części kraju wynosi przynajmniej minus 20 st. na południu, w środkowej części minus 25 st., a na północy minus 30 st. i zazwyczaj wydawany jest średnio kilka razy w roku.

There is never too cold for ice-hockey!❄️ My boys at the beach😅#winter #finland #kuopio -23 celsius pic.twitter.com/ajwOrSHX0i

— Heidi Nousiainen (@NousiainenHeidi) January 27, 2019