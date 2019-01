Wałęsa uderza w jasnowidza Jackowskiego i broni Unii Europejskiej. „Ja nie nawiedzony. Nasi przodkowie po wynalezieniu roweru zorganizowali się w państwa”

Lech Wałęsa znany jest z kontrowersyjnych, nieraz niezrozumiałych wypowiedzi na tematy, o których nie ma pojęcia. Jeśli zaś połączy się to z jasnowidzem z Człuchowa, Krzysztofem Jackowskim, co miało miejsce dzisiaj, daje to mieszankę iście wybuchową.

Wałęsa odniósł się do opinii o rychłym rozpadzie Unii Europejskiej. Takiego zdania jest m.in. jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa. Mówił o tym podczas jednej ze swoich transmisji na YouTube.

Najwyraźniej opinia słynnego jasnowidza zabolała byłego prezydenta. W swoim wpisie na Facebooku postanowił odnieść się do opinii na temat rychłego rozpadu UE. Ujawnił przy okazji, że ludzie stworzyli państwa… po wynalezieniu roweru.

– Nawet nawiedzeni jasnowidze ogłaszają ,że UNIA rozerwie się .. Ja nie nawiedzony ogłaszam, że ze względu na rozwój technologiczny który nastąpił od wynalezienia roweru , co zmusiło wtedy naszych dziadków z osad i osiedli zorganizować się się w kraje , Państwa . Ten model wytrzymał do końca 20 wieku – napisał na Facebooku Lech Wałęsa (pisownia oryginalna).

– W tym czasie ,zbudowaliśmy technologie nie mieszczącą się w tym zorganizowaniu i musimy powiększyć zorganizowanie . Konieczne powiększenie wymaga biur i organizacji by tego dokonać . Biura jak UNIA czy podobne . Jeśli ktoś rozbije ten pomysł ,nabijemy sobie niepotrzebnie guzów i tak do tego pomysłu musimy powrócić – dodał najsłynniejszy elektryk świata.

Źródło: facebook.com