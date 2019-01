Wielki wybuch w Holandii. Budynek mieszkalny w gruzach. Służby szukają uwięzionych [VIDEO]

Do eksplozji doszło w Hadze na zachodzie Holandii. Wybuch był tak wielki, że zawaliły się budynki. Służby ratunkowe przeszukują teren, ponieważ istnieje obawa, że pod gruzami są uwięzieni ludzie.

Media podają, że wybuch spowodował „zawalenie się domów”, a ludzie mogli zostać uwięzieni pod spodem. Służby ratunkowe są na miejscu.

Miejska policja lotnicza twierdzi, że eksplozja mogła być spowodowana wybuchem gazu.

Spod gruzów wydobyto dotychczas dwie osoby ranne.

#BREAKING: Local media are reporting an explosion at a building in The Hague, Netherlands. (Video: @pjokhan61) pic.twitter.com/3SHyQB3uk9

— BreakingNAgency (@BreakingNAgency) January 27, 2019