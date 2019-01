Dyktator Wenezueli na manewrach! Zobacz jak wyglądają siły morskie oraz pancerne prezydenta Maduro [WIDEO]

Prezydent Wenezueli Nicholas Maduro wizytował kilka baz swojej armii. Chciał w ten sposób pokazać, że jest ona wierna socjalistycznemu prezydentowi kraju.

Prezydent Maduro odwiedził kilka baz, by pokazać, że armia popiera jego władzę, co daje mu legitymację do dalszego rządzenia krajem. Oprócz tego miało to pokazać, że Wenezuela jest gotowa do obrony w razie inwazji USA i sojuszników.

– Przygotowujemy się do najważniejszych ćwiczeń wojskowych w naszej historii – powiedział prezydent Nicholas Maduro.

Wenezuelski dyktator odwiedził 41. Brygadę Pancerną w Fort Paramacay oraz bazę marynarki wojennej Augustin w Puerto Cabello.

Widoczna militaryzacja kraju jest odpowiedzią na zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o „humanitarnej” wojskowej interwencji. Słowa te padły po tym, gdy opozycjonista socjalistyczny Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem. Guaido obiecał też amnestię żołnierzom i oficerom, którzy go poprą, ale mimo tego wojsko nie rozpoczęło buntu.

– Armia w dużej mierze zdyskwalifikowała samozwańczego lidera i zobowiązała się do obrony suwerenności narodowej – powiedział minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino.

Patrullamos las costas de Puerto Cabello en los Tanques Anfibios, dispuestos para la defensa de nuestra patria. pic.twitter.com/f0EGrL9HB8 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 27, 2019

En la Base Naval C/A. Agustín Armario, afianzamos nuestra herencia Caribe que con espíritu guerrero defendió con su vida la patria. pic.twitter.com/li96sg9Bdk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 27, 2019

La Armada Bolivariana, siempre lista para defender nuestros mares con profesionalismo y patriotismo. ¡Los felicito muchachos y muchachas! pic.twitter.com/4CN6ePNinI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 27, 2019

Nos estamos preparando para los ejercicios militares más importantes de nuestra historia, en homenaje al Bicentenario de Angostura. Su objetivo es acoplar toda la capacidad, operativa, organizacional, de armas y de unión cívico militar, para defender nuestra Patria. pic.twitter.com/TUsCWVn0uL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 27, 2019

Junto al Estado Mayor Superior, y los hombres y mujeres de nuestra gloriosa y digna #FANB, nos preparamos para la defensa integral de la Patria. ¡Rumbo al Bicentenario de Angostura! pic.twitter.com/xdNhWKAVEq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 27, 2019

Źródła: rt.com/twitter.com