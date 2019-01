Francuska minister na nowo interpretuje żółte gwiazdy na fladze UE. „Są symbolem hańby Europy”

Żółte gwiazdy z flagi Unii Europejskiej były tłumaczone w różny sposób. Francuska minister ds. europejskich Nathalie Loiseau dała jednak wykładnię, która może wywołać zdumienie. Ale po kolei…

Według oficjalnej wersji „dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy”. Wikipedia dodaje: „Symbolika ta nawiązuje również do późniejszej dewizy Unii Europejskiej: In varietate concordia (z łac.: Zjednoczeni w różnorodności). Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość”. Trochę masońska symbolika, ale na użytek krajowy dość często przypominano, że „flaga Unii Europejskiej powstała z inspiracji chrześcijańskiej”, a jej projektant „Arsène Heitz przed śmiercią wyznał, że inspiracją dla niego był wizerunek Matki Boskiej, która według jednej z interpretacji jest przedstawiona w Apokalipsie św. Jana na lazurowym tle, a jej głowę okala 12 gwiazd”.

Obecnie pojawiła się najnowsza teoria wyjaśniająca symbolikę unijną, której autorką jest francuska minister ds.europejskich pani Loiseau. Podzieliła się ona swoimi przemyśleniami przy okazji rocznicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz: „Żółta gwiazda była hańbą Europy. 12 gwiazd europejskiej flagi przypomina nam: nigdy więcej.”

74ème anniversaire de la libération d'Auschwitz. L'étoile jaune fut la honte de l'Europe. Les douze étoiles du drapeau européen nous le rappellent : plus jamais ça. pic.twitter.com/WBfWIZp0UI — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) January 27, 2019

Ilustracją wpisu francuskiej minister jest rysunek zawierający tekst: „Moja babcia musiała na ubraniu nosić żółtą gwiazdę (Dawida). Ja mam szczęście nosić 12 gwiazd na fladze UE”. Na francuskim twitterze wpis pani minister spotkał się z falą hejtu. Dominowały komentarze antyunijne. Swoją drogą czego to politycy nie zinterpretują. Tylko czekać, aż teraz za spalenie takiej flagi zostanie się oskarżonym o… antysemityzm.

🇫🇷 Odlot francuskiej minister ds. europejskich z okazji rocznicy Auschwitz. "Żółta gwiazda była hańbą Europy. 12 gwiazd europejskiej flagi przypomina nam: nigdy więcej." Do tego pseudo-rysunek dziecięcy "babcia musiała nosić gwiazdę, ja mam szczęście i mam ich 12 na mojej fladze" https://t.co/os6ewHuvzH — Adam Gwiazda (@delestoile) January 28, 2019

Dodajmy, że Nathalie Loiseau była wcześniej dyrektorem ENA, szkoły, którą kończą niemal wszyscy członkowie politycznych elit Francji.