„Frytka” z Big Brothera zmieniła wszystko w swoim życiu. „Nauczyłam się siedzieć w domu, gotować, być żoną i matką”

Maja Frykowska, celebrytka znana z udziału w programie „Big Brother”, przeszła ogromna przemianą. Swoje doświadczenia życiowe opisała w książce pod tytułem „Pokonaj siebie”. Rozlicza się w niej z przeszłością i opowiada o tym jak odnalazła Boga i w jaki sposób odmieniła swoje życie.

Maja Frykowska dała się poznać jako „Frytka” z „Big Brothera”. Do historii polskiego show biznesu przeszła zwłaszcza słynna scena w jaccuzi, podczas której miała uprawiać na wizji seks z jednym z uczestników programu.

Frykowska przyznała później, iż w rzeczywistości do stosunku nie doszło ale nie zmieniło to specjalnie tego jak była postrzegana, obrazu wiecznej imprezowiczki nie stroniącej od alkoholu czy narkotyków, a także seksu z przypadkowymi partnerami.

Takie życie doprowadziło ją do krawędzi. Jak wspomina w książce wpadła w depresję, była zgwałcona, miała też za sobą próbę samobójczą.

Wyjść z dołka udało się jej dzięki nawróceniu i wierze w Boga. Od tego czasu zmienił w życiu wszystko z imieniem włącznie. Dawna Agnieszka stała się Mają Frykowską.

Wyszła za mąż i jak twierdzi wymodliła sobie męża. – Byłam wtedy zdruzgotana psychicznie – wspomina Frykowska. Powiedziałam więc – Boże jeśli nie dasz mi dobrego, swojego człowieka, to ja w końcu naprawdę źle skończę. Bo spotykam jakiś dziwnych mężczyzn, którzy nic dobrego do mojego życia nie wnoszą, oprócz spustoszenia w moim sercu, moim ciele i mojej głowie.

– Okazało się, że Bóg ma poczucie humoru i kiedy odpaliłam Facebooka, rzeczywiście pojawił się ktoś i moje pierwsze pytanie do Boga było, czy to on zostanie moim mężem. I otrzymałam odpowiedź. Ale Bóg nie przychodzi do zdrowych tylko do chorych – dodała.

Frykowska twierdzi, że dzięki wierze w Boga nauczyła się siedzieć w domu, gotować, być żoną i matką. Ostrzega jednak, że nawrócenie nie jest proste. To ogromne wyzwanie i długi proces. Przede wszystkim trzeba odrzucić egoizm i pychę zgodnie z tym czego uczy Biblia.