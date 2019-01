Grypa atakuje na ferie. Jak się jej ustrzec lub szybko pozbyć? Najlepsze domowe sposoby leczenia

Do gabinetów lekarzy rodzinnych zgłasza się coraz więcej pacjentów z kaszlem, bólem gardła i zatok oraz z uciążliwym katarem. To znak, że zbliża się coroczny szczyt zachorowań na grypę. Choroba może popsuć całe ferie. Jak się z nią uporać?

Z meldunków epidemiologicznych publikowanych na stronach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że od 1 do 15 stycznia br. zanotowano w Polsce ponad 250 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.

„Z naszych doświadczeń wynika, że nasilenia zachorowań na grypę można się spodziewać na przełomie stycznia i lutego, a także w marcu” – mówi prezes PPOZ Bożena Janicka.

Pacjenci – jak podnosi PPOZ – najczęściej narzekają na kaszel, ból gardła, katar, zatkany nos, ból głowy i zatok. Wprawdzie objawy nie zawsze oznaczają grypę, jednak – jak podkreślają lekarze – jej wirus o tej porze roku jest bardziej agresywny.

Jak ustrzec się grypy?

Niezwykle istotne, jak podkreślają eksperci, jest przestrzeganie zasad higieny, m.in. częste mycie rąk oraz kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe.

Dzięki temu dłonie nie zostaną skażone wirusem i chory nie przeniesie go na inne osoby. W miejscach publicznych i środkach transportu należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia.

Warto też zadbać o kondycję fizyczną i właściwą dietę, mającą znaczący wpływ na odporność.

Wizyta u lekarza jest zalecana przy wystąpieniu objawów takich, jak: gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność. W razie podejrzenia lub rozpoznania grypy nie należy chodzić do pracy i pozostać w domu. To zmniejsza ryzyko groźnych powikłań i ogranicza rozprzestrzenianie się choroby.

Grypa zwykle atakuje nagle i często wywołuje silną gorączkę. Objawia się bólami mięśni, stawów i głowy. W przeciwieństwie do przeziębień w czasie grypy rzadko występuje katar, bardziej charakterystyczny dla niej jest suchy, męczący kaszel. Grypa może mieć również przebieg bezobjawowy lub z niewielkimi objawami.

Jak wyleczyć się z grypy?

Niestety leczenie grypy może być tylko objawowe – zarażony musi grypę przechorować, ale można i trzeba to zrobić łagodząc jej skutki.

Leczenie trzeba zacząć, gdy tylko zauważymy objawy grypy. W ciągu pierwszych 24 godzin można wspomóc układ odpornościowy, by sam zwalczył grypę. Później leczenie grypy polega już tylko na łagodzeniu objawów.

Najlepiej tradycyjnie położyć się do łóżka i nie robić nic. Leczenie grypy wymaga spokoju i odpoczynku.

Wirus grypy najlepiej funkcjonuje i namnaża się w temperaturze ok. 33-34 st. C. Podgrzany będzie mnożyły się znacznie wolniej. Krótka, ale gorąca kąpiel, w temperaturze wody około. 37 stopni, zakończona szybkim schłodzeniem, powinna go znacznie zniechęcić do reprodukcji.

Można także lub zamiennie wymoczyć nogi w gorącej wodzie, a potem wskoczyć do łóżka i wypić rozgrzewającą herbatkę.

Objawy choroby można leczyć także szeroko dostępnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, opartymi na paracetamolu lub ibuprofenie.

Jeżeli trzeciego i czwartego dnia nie widać znaczącej poprawy a objawy ustępują bardzo wolno, to z pomocą może przyjść stary ludowy sposób walki z chorobą czyli bańki.

Bańki mobilizują układ odpornościowy. Postawienie baniek na plecach może wspomóc leczenie grypy.