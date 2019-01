Jasnowidz Krzysztof Jackowski szczerze o Grzegorzu Braunie. Wielu będzie zaskoczonych

W swoim kanale jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski odniósł się do pytania o ewentualną kandydaturę Grzegorza Brauna na prezydenta Gdańska. Podkreślił, że byłby to „bardzo mądry włodarz”.

– Bardzo podobają mi się publiczne wypowiedzi pana Brauna, jego kultura mowy, jego się aż chce słuchać. Jest jak szlachcic ze średniowiecza – inteligentny i kulturalny – stwiersził Krzysztof Jackowski.

– Uważam, że byłby to bardzo mądry włodarz Gdańska, ale mi się wydaje, że tej traumy w Gdańsku do wyborów nikt nie będzie w stanie zetrzeć, tego co się stało – mówił dalej Jackowski.

Jasnowidz poruszył także temat oskarżeń rzucanych przez Magdalenę Adamowicz pod adresem TVP.

– Uważam, że takie oskarżenie w telewizji żony pana prezydenta, która mówi, że nie ma żalu do sprawcy, ma żal do Telewizji Polskiej – wybaczcie, ale to jest kuriozalne. Nie będę tego komentował z szacunku do traumy tej pani, ale dla mnie to jest jakieś kuriozum – zaznaczył.

– Cieszyłbym się, gdyby pan Braun był prezydentem Gdańska – podkreślił.

Źródło: YouTube