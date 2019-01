Ostry atak zimy w USA. Temperatura odczuwalna spadnie poniżej -50 stopni Celsjusza

Najbliższe dni przyniosą gwałtowny atak zimy w USA. Synoptycy ostrzegają, że temperatura odczuwalna może spaść poniżej -50 stopni Celsjusza. Przebywanie w tak niskich temperaturach, stanowi zagrożenie dla życia człowieka.

Tak silne mrozy to efekt nałożenia się na siebie dwóch zjawisk: wiru polarnego oraz silnego wiatru. Z północy napływa zimne arktyczne powietrze co jest związane z podziałem wiru polarnego na dwa ośrodki. Jeden z nich przemieścił się na tereny obejmujące pogranicze Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Drugim czynnikiem jest wiatr. Temperatura odczuwalna to temperatura uwzględniająca czynnik chłodzenia wiatrem. Im silniejszy wiatr tym niższą temperaturę odczuwamy.

W najbliższych dniach prognozowane temperatury odczuwalne spadną nawet do -55 stopni Celsjusza.

After the #snow with #WinterStormJayden it’s the dangerous #COLD!!

Frostbite can happen in minutes with these kinds of temps.

