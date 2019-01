Szok! Ogromny jadowity robak sterroryzował rodzinę w warszawskim bloku

Stołeczni strażnicy miejscy otrzymali nietypowe zgłoszenie. Po mieszkaniu na warszawskiej Pradze-Południe miał biegać „bardzo podejrzanie wyglądający robak”. Okazało się, że z prania wypełzła skolopendra paskowana. Po odłowieniu została przewieziona do zoo.

„W sobotę 26 stycznia Ekopatrol otrzymał pilne zlecenie z Pragi Południe. Po mieszkaniu miał biegać bardzo duży i podejrzanie wyglądający robak” – poinformował w poniedziałek insp. Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej.

Strażnicy pojechali na miejsce. „W mieszkaniu zastaliśmy przerażoną matkę z półtorarocznym dzieckiem. Z jej relacji wynikało, że zbierając suche pranie wypełzło z niego dziwne stworzenie” – relacjonował w rozmowie z PAP insp. Jabraszko.

Strażnicy sprawdzili co to za „stwór” i okazało się, że to skolopendra paskowana. Jest ona największą i najmasywniejszą skolopendrą zamieszkującą Europę. Ta z warszawskiego mieszkania miała 12 centymetrów długości i była jadowita.

„Jest duże prawdopodobieństwo, że uciekła hodowcy” – stwierdził Jabraszko. Funkcjonariusze po odłowieniu skolopendry pomogli kobiecie sprawdzić mieszkanie, by mieć pewność, że nie ma w nim więcej tego rodzaju drapieżników. Skolopendra została przewieziona do warszawskiego zoo.

Skolopendra paskowana to jeden z niewielu gatunków skolopendr zamieszkujących Europę południową. Jej naturalne środowisko to wzgórza oraz góry Hiszpanii, Francji, Włoch, Grecji, a także Afryki Północnej.

źródło: PAP