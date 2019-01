Amerykański niszczyciel opuścił Morze Czarne. Tym razem obyło się bez incydentów z Rosjanami [VIDEO]

Amerykański niszczyciel, USS Donald Cook (DDG 75), opuścił Morze Czarne. W trakcie pobytu odwiedził w Gruzję, i wbrew oczekiwaniom nie zawinął do ukraińskich portów.

Amerykański niszczyciel wpłynął na wody Morza Czarnego 19 stycznia 2019 i udał się z wizytą do gruzińskiego portu w Batumi. USS Donald Cook wbrew oczekiwaniom nie odwiedził tym razem żadnego z ukraińskich portów.

Niszczyciel przebywał na Morzu Czarnym zaledwie zaledwie 9 dni z 21 na jakie pozwala Artykuł 18 Konwencji z Montreux. Przez cały czas w niedalekiej odległości jego śladem podążała rosyjska fregata „Pytlivy”.

