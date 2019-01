Amerykański samolot przechwycony przez rosyjski myśliwiec nad Bałtykiem. „To zabójca łodzi podwodnych”. Resort obrony publikuje nagranie [VIDEO]

Ministerstwo Obrony Rosji informuje na swym portalu o przechwyceniu nad Bałtykiem amerykańskiego samolotu rozpoznawczego P-8A Poseidon przez rosyjski myśliwiec Su-27. Resort obrony zamieszcza nagranie, na którym widać amerykańską maszynę.

Według ministerstwa Su-27 poderwano, gdy rosyjska kontrola przestrzeni powietrznej wykryła nad środkowym Bałtykiem „cel” zbliżający się do granicy Federacji Rosyjskiej. Rosyjski myśliwiec zbliżył się „na bezpieczną odległość” do tego obiektu; pilot zidentyfikował go jako samolot rozpoznawczy P-8A Poseidon sił powietrznych USA.

Boeing P-8 Poseidon to amerykański morski samolot rozpoznawczy i patrolowy bazowania lądowego, przeznaczony do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych (Anti-Submarine Warfare) i nawodnych oraz celów ratowniczych. Z tego powodu nazywany jest „zabójcą łodzi podwodnych”.

Konstrukcja ma zastąpić używane do dnia dzisiejszego w United States Navy samoloty Lockheed P-3 Orion. P-8 Poseidon jest zmilitaryzowaną wersją maszyny pasażerskiej Boeing 737. Obok Stanów Zjednoczonych jej użytkownikiem są Indie, Australia a w przyszłości Wielka Brytania i Norwegia

Gdy amerykański samolot oddalił się od granicy państwowej Federacji Rosyjskiej, Su-27 powrócił do bazy – poinformował resort obrony, nie precyzując, kiedy miała miejsce ta sytuacja.

Portal RBK podał, że do zdarzenia tego doszło w poniedziałek. Portal poinformował również, że podobna sytuacja miała miejsce 24 stycznia ze szwedzkim samolotem rozpoznawczym Gulfstream 24. „On także leciał w kierunku granicy Rosji ze strony Morza Bałtyckiego; miał wyłączony transponder” – przekazał RBK.

