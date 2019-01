Dochodzenie związku piłki nożnej po „homofobicznych” przyśpiewkach pod adresem Sola Campbella

Angielski Związek Piłki Nożnej rozpoczął dochodzenie po doniesieniach, że menedżer Macclesfield Town Football Club, Sol Campbell, doświadczył aktów homofobii ze strony kibiców Cheltenham Town Football Club w trakcie wyjazdowego meczu swojej drużyny. Chodzi o homofobiczne przyśpiewki śpiewane pod jego adresem przez kibiców Cheltenham po zwycięskim meczu.

Do incydentów miało dojść podczas wyjazdowego meczu Macclesfield F.C. w drużyną Cheltenham F.C., który odbył się w ostatnią sobotę. Zawiadomienie o homofobicznych pieśniach złożył jeden z kibiców gospodarzy. Kilku fanów Cheltenham Town napisało w mediach społecznościowych o homofobicznych pieśniach skierowanych do menedżera gości po wygranym przez gospodarzy 3:2 meczu.

Jeden z kibiców napisał na Twitterze, że kibicowskie przyśpiewki skierowane do Sola Campbella były obrzydliwe i był rozczarowany brakiem reakcji ze strony stewardów. Inny dodał, że nie jest to pierwszy taki przypadek na meczach Cheltenham F.C.

Cheltenham Town Football Club w oświadczeniu na swojej stronie internetowej napisał, że chce przypomnieć wszystkim kibicom, że okrzyki dotyczące niepełnosprawności, wieku, płci, zmiany płci, stanu cywilnego, ciąży i macierzyństwa, rasy, narodowości lub pochodzenia etnicznego, religii lub orientacji seksualnej są sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klub przypomniał, że zgodnie z Ustawą o równości z 2010 r. przestępstwem jest odwoływanie się w niewłaściwy sposób do wyżej wymienionych chronionych cech i może to prowadzić do aresztowania i ścigania. Zachęcił też do zgłaszania takich incydentów stewardom.

Wcześniej w tym sezonie bramkarz Ebbsfleet United,Nathan Ashmore, powiedział, że miał ochotę zejść z boiska, gdy jego drużyna przegrała 0:2 z Cheltenham ze względu na poziom homofobii. – Nie życzyłbym tego mojemu najgorszemu wrogowi – dodał.

W 2009 roku 42-letni mężczyzna i 13-letni chłopiec zostali skazani za przyśpiewki „Chodź tu geju, to mój syn gej” kierowane do Campbella, gdy grał on w Portsmouth przeciwko Tottenham Hotspur.

Sol Campbell ani jego klub, Macclesfield, nie skomentowali jeszcze śledztwa Związku Piłki Nożnej.

Źródło: The Guardian