Gdański tort ma coraz więcej chętnych. Osiem komitetów zgłoszonych, mogą dojść kolejne

– Osiem komitetów wyborczych zamierza wystawić swoich kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska, które odbędą się 3 marca – podała delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku. W wyborach zamierza startować m.in. Aleksandra Dulkiewicz, Piotr Walentynowicz i Grzegorz Braun.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu delegatura KBW w Gdańsku przyjmowała do poniedziałku. Rejestracja komitetu wyborczego nastąpi wówczas, gdy do środy 6 lutego, do północy, zbierze 3 tysiące podpisów mieszkańców Gdańska.

W niedzielę 3 marca odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Jest to wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej wieczorem został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jako pierwsza swój udział w wyborach ogłosiła pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, szefowa sztabu bezpartyjnego komitetu wyborczego Pawła Adamowicza „Wszystko dla Gdańska” w jesiennych wyborach w 2018 r.

Przed tragiczną śmiercią Adamowicza była I zastępcą prezydenta Gdańska. W związku ze wsparciem w wyborach Adamowicza Dulkiewicz zawiesiła swoje członkostwo w Platformie Obywatelskiej, do której należała od lat. Dulkiewicz będzie kandydować na prezydenta Gdańska z komitetu „Wszystko dla Gdańska”.

Dulkiewicz poparła Platforma Obywatelska, której kandydatem w ubiegłorocznych wyborach na prezydenta Gdańska był europoseł Jarosław Wałęsa. Wsparcia udzieliły jej też władze pomorskiego SLD, który w jesiennych wyborach samorządowych wystawił anglistę prof. Andrzeja Ceynowę.

O stanowisko prezydenta Gdańska chcą się też ubiegać: Piotr Walentynowicz, wnuk Anny Walentynowicz (komitet „Gdańsk dla mieszkańców”), reżyser filmów dokumentalnych i jeden z liderów prawicowej koalicji Grzegorz Braun (Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna), bezrobotny Andrzej Kania (komitet „Alternatywa Społeczna”).

Wśród kandydatów jest też Marek Skiba (komitet „Odpowiedzialni-Gdańsk”), przedsiębiorca z branży budowlanej, członek ruchu Światło-Życie, Diecezjalnej Diakonii Społecznej oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Swoich kandydatów na prezydenta Gdańska zamierzają także wystawić: Komitet „Nasz polski Gdańsk” (pełnomocnik wyborczy Sławomir Ziembiński), komitet „Normalny kraj” (pełnomocnik Dorota Maksymowicz-Czapkowska – w listopadowych wyborach na prezydenta Gdańska, startując z komitetu Narodowego Frontu Polskiego Wojciecha Olszańskiego, uzyskała 0,68 proc. głosów – PAP) oraz komitet wyborczy wyborców Adama Stankiewicza „Gdańsk to nie Palermo – da się ulepszyć”.

Jesienne wybory na prezydenta Gdańska wygrał Paweł Adamowicz uzyskując w drugiej turze 64,80 proc. głosów i pokonując kandydata ugrupowania Zjednoczona Prawica, Kacpra Płażyńskiego (35,20 proc. głosów).

Po tragicznej śmierci Adamowicza prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że jego partia nie wystawi własnego kandydata w przedterminowych wyborach w Gdańsku.

Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. Jego pogrzeb odbył się 19 stycznia. Urna z prochami Pawła Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

