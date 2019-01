Jakubiak okłamuje członków swojej partii? Korwin-Mikke: Od trzech tygodni nie odpowiadał na telefony

Marek Jakubiak jeszcze niedawno zapowiadał, że dołączy do koalicji Wolność-Ruch Narodowy-Skuteczni-Pobudka. Jednak mimo uzyskania mandatu do negocjacji i wyboru tej koalicji przez członków partii Jakubiak podjął decyzję o współpracy z Prawicą RP, a od członków koalicji nie odbiera telefonu.

Członkowie FdR odpowiadali na pytania w kilku ankietach, byli pytani o to, czy upoważniają zarząd do prowadzenia rozmów koalicyjnych, a także o to, z którą z partii najchętniej weszliby w koalicję. Wyniki głosowania wewnętrznego nie mają jednak dla Jakubiaka większego znaczenia.

W głosowaniu aż 95 procent członków FdR upoważniła zarząd do rozmów koalicyjnych. Z tego aż 57 procent wybrało partię Wolność, Ruch Narodowy lub stowarzyszenie Skuteczni. Wysoki wynik zanotował też Kukiz’15. Ostatecznie Jakubiak wszedł jednak w koalicję z Prawicą RP, którą wskazało 4 procent.

Teraz Jakubiak kluczy i twierdzi, że koalicja z Wolnością ciągle jest możliwa, by w innym momencie mówić, że koalicji z ugrupowaniami antyunijnymi nie będzie. Tu także ponad 60 procent w wewnętrznym referendum wskazało na koalicję z ugrupowania antyunijnymi.

W odpowiedzi na komentarz jednego z członków FdR, Federacja odpisała na Facebooku: – Proszę pamiętać, że zarząd nadal prowadzi rozmowy z Wolnością i proszę jednocześnie zważyć, że nie można zawiązywać koalicji na siłę. To że my wyrażamy chęć nie znaczy, że tę chęć wyraża także druga strona.

Warto podkreślić, że członkowie antyunijnej, propolskiej koalicji wielokrotnie, nawet oficjalnie proponowali Jakubiakowi dołączenie do koalicji i jedynkę na liście na Mazowszu. Jednocześnie Marek Jurek już wprost zapowiedział, że koalicji z Ruchem Narodowym nie będzie.

– Ja nie jestem d***kratą i pomysł, by decyzję o koalicji uzależniać od głosowania ludzi słabiej z’orientowanych, niż p.Marek Jakubiak, uważam za absurdalną. Jeśli jednak podjął był taką decyzję, to powinien był uszanować wynik – komentuje decyzję Jakubiaka prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

– Przy okazji oświadczam oficjalnie, że od trzech tygodni nie prowadziliśmy rozmów o koalicji – bo p.Jakubiak nie odpowiadał na telefony i nie odpowiadał na zaproszenia na posiedzenia Rady Koalicji (na których dawniej bywał). Koledzy z RN oświadczyli zaś, że p.Marek Jurek koalicji z nami nie chce – dodał.

Podobną wersję przedstawił Robert Winnicki. – Od Marka Jurka, którego zapraszaliśmy i oferowaliśmy w pełni partnerskie warunki, dwukrotnie w ciągu ostatniego miesiąca usłyszałem, że on z nami do wyborów nie pójdzie. Marek Jakubiak na zaproszenia do rozmów przestał odpowiadać – napisał na Twitterze poseł.