Krzysztof Piątek show w Mediolanie! Polak strzelił dwie bramki w pół godziny dla AC Milan [VIDEO]

Krzysztof Piątek nie zwalnia tempa. Polak strzelił już dwie bramki dla AC Milan w pierwszym meczu od pierwszej minuty dla klubu z Mediolanu. Nowa ekipa Krzysztofa Piątka gra właśnie mecz Pucharu Włoch z Napoli. W drużynie gości od 1 minuty Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.

PIĄTEK BRACE ON HIS FULL DEBUT AGAINST NAPOLI 🔫🔫pic.twitter.com/kO65i9DMcp

