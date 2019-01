Minister stanie przed sądem? Rybak składa zawiadomienie za „szurniętego zdrowo głupka”

Piotr Rybak zapowiedział złożenie pozwu przeciwko Joachimowi Brudzińskiemu. Chodzi o wpis na Twitterze ministra, w którym klasyfikuje Rybaka jako „szurniętego zdrowo głupka”.

– Kieruję prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi MSWiA Joachimowi Brudzińskiemu – powiedział „Rzeczpospolitej” Piotr Rybka. Mężczyzna w niedzielę brał udział z grupą osób w obchodach „wyzwolenia” niemieckiego obozu Auschwitz na terenie okupowanej Polski, gdzie mówił o „walce z żydostwem”.

Wraz z Rybakiem było kilkadziesiąt innych osób. Grupa przemaszerowała do bloku śmierci w obozie Auschwitz I. Złożyli tam kwiaty. Wcześniej zaś mówił, że „z żydostwem” trzeba walczyć. Słowa te padły w kontekście negowania faktu, że Niemcy mordowali nie tylko Żydów, lecz również przede wszystkim Polaków.

Część mediów i polityków, głównie związanych z fatalną opozycją zarzucała władzom, że nie rozwiązano zgromadzenia, w czasie którego rzekomo nawoływano do nienawiści wobec innego narodu. Wówczas wtrącił się szef MSWiA Joachim Brudziński.

– Zareagować na co? Na to,że ktoś ma nie po kolei w głowie i za całe zło tego świata i swoje frustracje wini taki czy inny naród? Jeżeli próbuje Pan obarczać ten rząd za antysemityzm w głowach szurniętych zdrowo (moim zdaniem) głupków to jest to po nieprzyzwoite i niemądre – napisał na Twitterze Brudziński odpowiadając Pawłowi Rabiejowi.

– Na drogę sądową wyjdziemy przeciw wszystkim tym, którzy oczerniają mnie, używając nieprzyzwoitych epitetów – wyjaśnił Piotr Rybak. Podkreślił również, że nie chodziło mu o nienawiść do Żydów, a o mówienie prawdy o Oświęcimiu, „w którym w nieadekwatny sposób czci się pamięć pomordowanych Polaków”.

Źródła: rp.pl/twitter.com