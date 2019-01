Morawiecki ma raka. „Gdyby nie szybkie badanie byłoby ze mną tragicznie”

Kornel Morawiecki w rozmowie z „Super Expressem” wyznał, że jest chory na raka trzustki. – Gdyby nie szybkie badanie na tomografie i diagnoza, sytuacja ze mną byłaby tragiczna. Mógłbym się już żegnać z tym padołem – wyznaje ojciec premiera Mateusza Morawieckiego.

Ojciec premiera, Kornel Morawiecki wyznał, że jest ciężko chory na raka trzustki. To z tego powodu Morawiecki senior spędził w szpitalu MSWiA w Warszawie trzy godziny na operacji.

Początek choroby był niepozorny. Wystąpiły objawy zwiastujące żółtaczkę. Wówczas Kornel Morawiecki udał się do szpitala wojskowego we Wrocławiu na badania. – Wystąpiły u mnie dziwne, niepokojące objawy i zgłosiłem się do szpitala. Wyszło, że mam żółtaczkę. Ale najgorsze było przede mną. Kiedy wykonano badanie tomografem komputerowym stwierdzono, że mam nowotwór trzustki – wyznał ojciec premiera Mateusza Morawieckiego.

Po kolejnych badaniach, już w szpitalu w Warszawie stwierdzono, że Morawiecki senior będzie musiał przejść operację raka trzustki. – Pan prezydent Andrzej Duda przysłał nawet do szpitala swojego osobistego kapelana, księdza Zbigniewa Krasa, który pomodlił się za mnie, pobłogosławił za co bardzo dziękuję – podkreślił Morawiecki.

– Wiem, że modliło się za mnie wielu ludzi za co bardzo dziękuję. Na szczęście nie mam raczej przerzutów. Nie wiem jeszcze czy będę przechodził chemioterapię. Oddaję się w ręce lekarzy specjalistów, którzy są raczej dobrej myśli. Na razie po tej ciężkiej operacji muszę wrócić do jakiegoś stanu używalności. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze – powiedział Kornel Morawiecki.

Gdy premier ma wolną chwilę, odwiedza ojca w szpitalu. – Rozmawiałem z Mateuszem trochę o polityce, trochę o 74. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz – wyznał.

– Gdybym za późno poddał się badaniu, to sytuacja byłaby tragiczna i żegnałbym się już z tym padołem. Może już byśmy nie rozmawiali – dodał Kornel Morawiecki.

