Napaść na obrońców życia w Gdańsku. „Brutalnie zaatakował i przewrócił jednego z działaczy”

W poniedziałek odbyła się w Gdańsku pikieta Fundacji Pro – Prawo do Życia, podczas której doszło do ataku na obrońcę życia. Mężczyzna został obrażony oraz gwałtownie przewrócony na ziemię. Sprawa trafiła na policję.

Fundacja poinformowała, że podczas gdańskiej pikiety doszło do napaści na uczestniczących w niej działaczy pro-life. „W pewnym momencie do uczestników podbiegł mężczyzna, który brutalnie zaatakował i przewrócił jednego z działaczy, wykrzykując przy tym obelgi w jego stronę” – poinformowała Pro – Prawo do Życia.

Później miała miejsce szarpanina z drugim uczestnikiem zgromadzenia. Napastnik został zatrzymany i oddany w ręce policji. Zostanie także złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

„To nie pierwsze tego typu zdarzenie, mające miejsce w Gdańsku. Pozostaje mieć nadzieję że niedawne wydarzenia skłonią policję, do zaprzestania bagatelizowania powtarzających się przejawów agresji wymierzonych w aktywistów pro life” – podkreśliła Fundacja.

Źródło: Fundacja Pro – Prawo do Życia