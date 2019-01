Szok! Kinga Rusin nie chce Nobla dla Jurka Owsiaka. Gwiazdka TVN: „Nikt nie jest w stanie tego zrozumieć”

Kinga Rusin, jedna z najbardziej znanych gwiazd TVN, zupełnie szczerze wyznała, że nie podoba jej się pomysł z przyznaniem Nagrody Nobla Jurkowi Owsiakowi. – Myślę, że nie bijmy piany bez sensu – powiedziała Rusin.

Przypomnijmy że Jurek Owsiak został zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla. Stało się to za sprawą posła Andrzeja Kobylarza, a 15 stycznia Komitet przyjął nominację b. szefa WOŚP.

Szanse na zdobycie tej nagrody przez Owsiaka od samego początku były jednak czysto iluzoryczne. Henrik Urdal, dyrektor Instytutu Badań nad Pokojem w Oslo, tłumaczył że kandydaturę może zgłosić każdy, ale nie ma to najmniejszego związku z przyznaniem nagrody.

– Wiele nominacji otrzymywanych każdego roku przede wszystkim ma zwrócić uwagę na kandydata w jego kraju i nie koniecznie ma związek z tym, czy jest Pokojowa Nagroda Nobla – powiedział.

Kinga Rusin przeciwna Noblowi dla Owsiaka

Co ciekawe nominacji Jurka Owsiaka do Nagrody Nobla przeciwna jest gwiazda TVN Kinga Rusin. Była żona Tomasza Lisa twierdzi, że to robienie cyrku wokół akcji, która jest sprawą typowo Polską.

– To my Polacy wiemy, co Owsiak zrobił tutaj i co zrobiła Orkiestra. Ja myślę, że nikt poza Polską nie jest w stanie tego zrozumieć – mówi Rusin w rozmowie z portalem party.pl.

– o nie jest akcja globalna, która zmienia sposób patrzenia na świat, a zazwyczaj takich noblistów się wybiera. Myślę, że nie bijmy piany bez sensu. To jest nasz bohater lokalny i niech już tak zostanie – dodaje dziennikarka.

Nominacja do Nagrody Nobla to dla Owsiaka żadna nowość, to trzecie podejście do próby jej przyznania byłemu szefowi WOŚP. Poprzednie dwie nie zakończyły się sukcesem, podobnie ma być i tym razem.