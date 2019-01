„To prawdziwa klęska na wojnie ze stereotypami!”. Sommer o rewelacjach „Gazety Wyborczej”

„Gazeta Wyborcza” obiecywała, że po ujawnieniu „taśm Kaczyńskiego” upadnie rząd. Tymczasem w opublikowanych materiałach nie pojawiło się nic nowego i szokującego. Internauci kpią, że miała być „bomba”, a tu zaledwie „kapiszon”.

Do rewelacji gazety Michnika odniósł się na Twitterze także Tomasz Sommer. Stwierdził, że „Wyborcza potwierdziła tylko to co od dawna wiadomo”.

„Wyborcza potwierdziła tylko to co od dawna wiadomo. JK trzyma partkasę poprzez słupy. Może teraz GW zajęłaby się innymi sprawami powszechnie znanymi? Np szczególnymi przywilejami dla Żydów? Mogła by nagrywać we własnej siedzibie” – zasugerował.

Redaktor podkreślił, że Kaczyński „rąbnął” dwie kamienice, jednak mu się nie dziwi, bo w tamtych czasach to postkomuniści masowo szabrowali nieruchomości. „JK w swoim czasie rąbnął też dwie kamienice. W sumie nie dziwię mu się. lata 1989-1991 to było okres masowego szabru. Tyle, że głównymi szabrownikami była postkomuna, która ten majątek, głównie nieruchomości, do dziś trzyma. Może czas na rewindykację?” – zaznaczył.

„Najzabawniejsze jest to, że JK przekonuje na nagraniu, że owe słynne kamienice „kupił”. A poważnie – własnie filosemici udowodnili, że ich własna teza o wszechmocy prezesa i autorytaryzmie w Polsce to bzdura. Polska to nie autorytaryzm a zamordyzm i kleptokracja urzędnicza” – dodał.

„Ale żeby Wyborczą tak cudze nieruchomości interesowały i rozgrzewały. Toż to prawdziwa klęska na wojnie ze stereotypami!” – posumował Tomasz Sommer.