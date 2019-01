Amerykańska polityk: Ziemię czeka zagłada za 12 lat! Już niedługo ma szansę zostać najgłupszą kongresmenką w historii [VIDEO]

Alexandria Ocasio-Cortez, deputowana w Izbie Reprezentantów ostrzega, że życie na Ziemi przestanie istnieć już za 12 lat. Jedynym rozwiązaniem jest walka z globalnym ocieleniem, „bez względu na koszty”.

Ocasio-Cortez jest najmłodszą kongresmenką. Mandat zdobyła głosząc skrajnie lewicowe poglądy. Uchodzi za nową nadzieję Partii Demokratycznej i słynie z wyjątkowo głupich nawet jak na Demokratów wypowiedzi i poglądów. To nie przeszkadza jej w zdobywaniu popularności, bo jej macierzysta partia otwarcie zmierza w kierunku socjalizmu.

Ostatnio Cortez błysnęła w czasie spotkania w Nowym Jorku na cześć Martina Lutra Kinga. Tam powiedziała jaka przyszłość czeka ludzkość. A właściwie brak przyszłości. Kongresmenka stwierdziła, że młodzi ludzie oczekują rozwiązania problemu zmian klimatycznych i nie oglądają się na koszty.

– Milenialsi i ludzie z pokolenia Z (obydwa te wydumane określenia dotyczą ludzi młodych – przyp. red.) i wszyscy ci, którzy przyjdą po nas i będą patrzyć i powiedzą nam: Świat się skończy za 12 lat jeśli nie zmierzymy się ze zmianą klimatu, a waszym największym zamartwieniem jest jak za to zapłacimy – prorokowała socjalistka.

Jej wróżby nawiązują do raportu ONZ, w którym stwierdzono, że w związku z emisją dwutlenku węgla zmiany na Ziemi staną się nieodwracalne.

– Przy obecnym rządzie, przy rezygnacji z odpowiedzialności tak wielu ludzi, nawet tych którzy nazywają się liberałami, czy demokratami muszę za nas wszystkich bić na alarm – biła na alarm.

Wypowiedź o zagładzie Ziemi jest kolejna, którą zabłysnęła lewaczka. Nawet pracujące na rzecz Demokratów media obawiają się robić z nią wywiady na żywo, bo wiedzą, że może palnąć cos takiego, że nawet upartyjnieni dziennikarze nie będą wiedzieli jak tego bronic.

W czasie rozmowy z CNN Ocassio-Cortez mówiła m.in o potrzebie wprowadzenia powszechnego, przymusowego i darmowego ubezpieczenia zdrowotnego. Pytana o to skąd wezmą się pieniądze na owo ubezpieczenie, stwierdziła, że skoro ludzie będą leczeni, to zaoszczędzi się m.in na pogrzebach.

Lewaczka jest na najlepszej drodze, by już niedługo na pozycji najgłupszego członka Kongresu w dziejach zagrozić niejakiemu Hank Johnsonowi również Demokracie. Zasłynął on swym wystąpieniem w Kongresie, w którym stwierdził, że jeśli do baz wojskowych na wyspę Guam trafi zbyt dużo żołnierzy, to pod ich ciężarem wyspa może się przechylić i przewrócić do góry dnem.