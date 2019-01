Czarnecki ujawnił największą tajemnicę Unii? „29 marca Brexitu nie będzie”. Przecieki z Brukseli

Europoseł Ryszard Czarnecki twierdzi, że Wielka Brytania nie opuści Unii Europejskiej 29 marca tego roku. Bruksela ma dać Londynowi dodatkowe 9 miesięcy na negocjacje umowy Brexitu.

– Przyjechałem prosto z Brukseli, mówię to pierwszy raz publicznie. Uważam, że po stronie Unii Europejskiej decyzja już zapadła, myślę, że Londyn też już o tym wie. Negocjacje ws. Brexitu będą przedłużone o dziewięć miesięcy – powiedział w Polskim Radiu 24 Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Czarnecki twierdzi, że mimo iż Wielka Brytania nie opuści Unii w terminie, to na jej terenie nie zostaną przeprowadzone wybory do Europarlamentu, które odbędą się w maju 2019 roku. Oznacza to, iż Polska otrzyma o jeden mandat więcej w Parlamencie Europejskim.

We wtorek wieczorem posłowie Izby Gmin przyjęli dwie poprawki do uchwały w sprawie brexitu, sugerujące konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania wobec wynegocjowanego przez rząd May kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej (ang. backstop) i wskazujące zarazem na sprzeciw wobec scenariusza bezumownego wyjścia z UE.

UE jest gotowa przedstawić kolejne wyjaśnienia do umowy ws. Brexitu, jeśli miałoby to pomóc w procesie jej ratyfikacji na Wyspach – zadeklarowała w środę w PE sekretarz stanu ds. europejskich sprawującej prezydencję Rumunii Melania Ciot, wykluczając jednak renegocjacje samej umowy.

„Trzymając się naszych zasad i naszego stanowiska, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa obywateli i mechanizm awaryjny dla Irlandii, jesteśmy gotowi przedstawić wyjaśnienia, jeżeli ułatwiłoby to proces ratyfikacji w Wielkiej Brytanii” – zaznaczyła.

Podkreśliła zarazem, że UE stawia sprawę jasno: renegocjacja umowy nie jest przewidziana. Jej zdaniem odpowiedzialność za jej przyjęcie spoczywa na rządzie brytyjskim. „My jednakże powinniśmy pomagać temu rządowi w jego wysiłkach na rzecz ratyfikacji tej umowy” – powiedziała Ciot.

