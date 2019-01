HIT INTERNETU! „Porno na ekranach TVN24”. Co zobaczyli internauci za plecami redaktora? [VIDEO]

TVN24 wie jak zachęcić widzów do oglądania programów stacji. A może to tylko któryś z realizatorów rozmarzył się w czasie pracy.

Tak, czy owak za plecami prowadzącego program konferansjera na jednym z ekranie pokazały się intrygujące obrazki. A konkretnie widać striptease, chociaż niektórzy uważają, że to fragmenty filmu porno.

A być może to fragment programu stacji z nowej ramówki z cyklu przychodzi baba do lekarza, obnaża się, pokazuje co tam ma, a TVN emituje to jako program o medycynie. To może być początek nowego trendu?