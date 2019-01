Lawina w Tatrach. Wszyscy poszkodowani zostali odkopani. Dwie osoby ciężko ranne [VIDEO]

Dwie osoby porwane w środę przez śnieżną lawinę w Tatrach zostały ciężko ranne, a kolejne trzy doznały lżejszych obrażeń. Dużych rozmiarów lawina zeszła w środę ze zboczy najwyższego szczytu w Polsce – Rysów.

Poszkodowani zostali już przetransportowani do szpitali śmigłowcami. Ten, który ucierpiał najbardziej, trafił do jednego z krakowskich szpitali. Z koeli drugi ciężko ranny do Zakopanego.

O wypadku ratowników TOPR powiadomił świadek zdarzenia. Na miejsce na pokładzie śmigłowca od razu wyruszyli ratownicy TOPR.

W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach.

W poniedziałek minęła 16. rocznica najtragiczniejszej śnieżnej lawiny w Tatrach, która zeszła ze szlaku na Rysy porywając licealistów z Tychów. 28 stycznia 2003 r. pod potężną lawiną zginęło osiem osób.

Źródło: PAP/facebook.com