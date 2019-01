Morawiecki oszalał! Rząd szykuje wielką lustrację klientów banków i firm ubezpieczeniowych. „Oświadczenia będą musiały złożyć miliony osób”

Latem tego roku ruszy wielka akcja przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Obejmie wszystkie działające w Polsce instytucje finansowe. Oświadczenia dotyczące rezydencji podatkowej będą musiały złożyć miliony osób.

Operacja ma rozpocząć się 30 czerwca 2019 roku. Banki, firmy ubezpieczeniowe, biura maklerskie i pozostałe instytucje finansowe będą musiały wstecznie zlustrować klientów i zaraportować fiskusowi.

Muszą w tym celu uzyskać od swoich klientów deklaracje, w jakim kraju rozliczają i płacą podatki (chodzi o tzw. rezydencję podatkową). Instytucje finansowe uważają, że to niepotrzebny koszt i strata wizerunkowa informuje „Puls Biznesu”.

Wedle informacji gazety operacja obejmie 35 działających w Polsce banków komercyjnych, 553 banki spółdzielcze, 64 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), 60 firm ubezpieczeniowych, 56 domów maklerskich i 49 Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

Instytucje finansowe mają obowiązek pobierania oświadczeń o rezydencji podatkowej od klientów zakładających rachunki po 31 marca 2017 roku i jest to wykonywane na bieżąco. Tym razem chodzi o dane sprzed tego okresu, a jak informuje „Puls Biznesu”, pisma z żądaniem złożenia oświadczeń za okres wcześniejszy dostaną wszyscy klienci, także obywatele polscy płacący podatki nad Wisłą.

Informacje te mają być w dyspozycji szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Będzie on mógł dzielić się zebranymi informacjami z fiskusami innych krajów UE i spoza niej. Ma to przyczynić się do uszczelnienia systemów podatkowych.

Ministerstwo Finansów informuje, iż projektowana ustawa stanowi odzwierciedlenie standardu obowiązującego w Unii Europejskiej.

Źródło: Puls Biznesu