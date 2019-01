Nowa metoda oszustów na Facebooka i BLIK-a. Przejmują twoje konto a potem wyłudzają pieniądze od znajomych

Mimo że technologia często ułatwia nam życie, to jednak jej rozwój stwarza także nowe szanse dla oszustów. Ostatnio wyłudzacze wpadli na pomysł przejmowania kont Waszych znajomych i wyłudzania pieniędzy za pomocą BLIK-a. Trzeba uważać!

Wiarygodność profilu na Facebooku buduje się latami. Data założenia, odpowiednie zdjęcia, czy wspólni znajomi – weryfikacja tych komponentów utwierdza nas w przekonaniu o tym, że mamy – bądź nie – do czynienia z właściwą osobą. Dobrze wiedzą o tym również oszuści, którzy włamują się na konta na popularnym portalu społecznościowym. Później wystarczy rozesłać do znajomych użytkownika link informujący o nadchodzącym przelewie, czy o problemie z kontem bankowym. Stąd już tylko krok do przejęcia konta bankowego, a być może i innych danych.

O tym, jak wygląda w praktyce taka procedura, poinformowała jedna z użytkowniczek Facebooka, której konto zostało przejęte. Oszuści po uzyskaniu dostępu do profilu, wysyłają zaproszenie do znajomych, nawiązują kontakt, bazując na najprostszych emocjach – na współczuciu. Piszą o tym, że znaleźli się w kłopotliwej sytuacji i potrzebują pieniędzy, np. na leki. Użytkownicy, niczego nie świadomi, powodowani dobrymi intencjami, podają kod BLIK z aplikacji mobilnej, który rzekomo jest potrzebny do opłacenia recepty. W rzeczywistości używany jest on do… wypłat z bankomatów.

BLIK to polski system płatności mobilnych, który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz wykonywanie błyskawicznych przelewów międzybankowych i generowanie czeków z 9-cyfrowym kodem. Usługa jest dostępna w takich bankach jak Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska SA, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Inteligo, Orange Finanse, Getin Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole oraz Pekao SA. W 2017 6,1 mln użytkowników usługi wykonało 33 mln transakcji.

WAŻNE! PROSZĘ O UDOSTĘPNIENIA BY NIKT NIE PADŁ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA !! NIECH DOWIE SIĘ O TYM JAK NAJWIĘCEJ OSÓB !!!… Opublikowany przez Atina Ciepłucha Piątek, 18 stycznia 2019

Kod BLIK w ostatnim czasie stał się dogodnym narzędziem, wykorzystywanym w wielu podobnych, kryzysowych sytuacjach. Oszustwa „na BLIK-a” nie znaczą jednak, że powinniśmy zaprzestać używania tej prostej formy płatności. Ważne jednak, by mieć pewność, że generowany z aplikacji kod nie dostanie się w niepowołane ręce, a przelewy internetowe w miarę możliwości wykonywać w „tradycyjny” sposób, ponieważ – jeśli nie zostaną jeszcze zaksięgowane, będzie można je wycofać.

Źródło: komputerswiat.pl