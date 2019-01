Para białych zmiennorasowych Niemców przerabia się na murzynów. Wierzą, że urodzi im się czarnoskóre dziecko [VIDEO]

Są zmiennopłciowcy, mogą być i zmiennorasowcy. Para Niemców chcących zostać murzynami wierzy, że urodzi się im czarnoskóre dziecko.

Niemcy Martina Big i Miachael Eurwen po raz kolejny zostali bohaterami brytyjskich mediów po tym jak zostali zaproszeni do programu „This Morning” itv gdzie opowiadali jak przerabiają się na murzynów.

Program ten znany jest z tego, że podobnie w „Dzień Dobry TVN” zaprasza się do niego i lansuje osoby chore psychicznie i zaburzeniami osobowości. Np. kogoś kto myśli, że jest syreną.

Martina i Michael w swych przeróbkach idą znacznie dalej niż dziennikarz „Gazety Wyborczej”, który się tylko na czarno pastował i wstrzykują sobie melatoninę. Martina twierdzi, że przeszła nawet jakieś medyczne przeróbki. Rok temu miała pojechać nawet do Kenii i tam zostać ochrzczona na „prawdziwą afrykańską kobietę”.

W programie kobieta oświadczyła, że jak na razie tylko w 80% „jest murzynką”, ale robi postępy. Dzięki melatoninie jej skóra i oczy stały się ciemniejsze, a włosy zaczynają się kręcić.

– Zdecydowanie czuję, że jestem czarna – mówiła Martina. – Zastrzyki zapoczątkowały proces stawania się murzynką, ale bycie czarną nie polega tylko na kolorze skóry. Liczy się wszystko. Kiedy teraz wychodzę znacznie łatwiej nawiązuję kontakt z czarnoskórymi, a kiedy mam do czynienia z moimi afrykańskimi przyjaciółmi to zauważam, że mam z nimi więcej wspólnego, niż z niemieckimi – opowiada.

Jej nowy mąż później zaczął przyjmować melatoninę i jest jaśniejszy niż Martina, ale wierzy, że ją „dogoni”. Prowadzący zapytał, czy zamierzają założyć rodzinę i mieć dzieci.

– Rozmawiam regularnie ze swym lekarzem, czy moje ciało jest już w porządku, czy posiadanie dziecka i karmienie go piersią będzie w porządku i jak dziecko będzie wyglądać – mówi Martina. – Oczywiście dziecko będzie trochę mną i trochę Michaelem, ale jestem całkowicie pewna, że będzie czarne. A czy to będzie czekoladowe mleko, czy nieco jaśniejsze, to nie ma znaczenia.