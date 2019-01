Parlament Europejski debatował nad zwalczaniem „atmosfery nienawiści”. Internauci komentują udział Magdaleny Adamowicz

W Parlamencie Europejskim w Brukseli w środę po południu rozpoczęła się debata dotycząca zwalczania tzw. atmosfery nienawiści oraz przemocy wobec demokratycznie wybranych osób. Dyskusji przysłuchuje się rodzina zabitego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Jeszcze przed południem wdowa po zamordowanym Magdalena Adamowicz, ich córka Antonina oraz brat prezydenta Gdańska Piotr spotkali się z przewodniczącym PE Antonio Tajanim. Magdalena Adamowicz zabrała też głos na zamkniętym posiedzeniu Europejskiej Partii Ludowej.

Gdy Tajani rozpoczynając sesję pozdrowił bliskich zamordowanego siedzących na galerii, europosłowie wstali ze swoich ław i zaczęli klaskać.

Decyzję o tym, by przeprowadzić debatę na temat tego, jak mierzyć się z tzw. klimatem nienawiści i fizycznej agresji przeciwko demokratycznie wybranym przedstawicielom społeczeństwa, podjęto po zabójstwie Adamowicza.(PAP)

Magdalena Adamowicz zabrała głos na posiedzeniu grupy Europejskiej Parii Ludowej.Apelowała o budowanie Europy solidarnej i wolnej od nienawiści. pic.twitter.com/1HRLnB2VDu — Boguslaw Sonik (@SonikBoguslaw) January 30, 2019

Pogrążona w żałobie wdowa, z córką, mówią o mowie nienawiści.

Bardzo dzielna kobieta, tyle wywiadów a teraz Parlament Europejski.. pic.twitter.com/C0oDpLacvB — Waldemar Kowal (@waldemar_kowal) January 30, 2019

Ma zdrowie kobieta. Szacun pic.twitter.com/HIAfUDm8A8 — Bufi Buner (@cyrkolec) January 30, 2019

– Był katolikiem, był chrześcijaninem, dla którego każdy człowiek był ważny. Bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, orientację czy tożsamość płciową. Atak na Pawła to atak na wszystkie wartości, które wyznawał i na których konsekwentnie od lat budował siłę Gdańska, samorządu i wspólnoty. Chcę prosić o to, byśmy pamiętali o mocy słowa i odpowiedzialności za drugiego człowieka. A także o to, byśmy nie ustawali w wysiłku tworzenia Europy solidarnej i wolnej od nienawiści” – mówiła w Parlamencie Europejskim Magdalena Adamowicz.

– Słowo musi rozpoczynać dialog. Słowo nie może być narzędziem nienawiści, gnębienia innych – podkreśliła.