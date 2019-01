PILNE! Wiceprezydent USA Mike Pence przyleci do Polski

Wiceprezydent USA Mike Pence przyleci na konferencję bliskowschodnią, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 lutego – poinformował na Twitterze Mike Dorning, korespondent Bloomberg News w Białym Domu. Odwiedzi też Niemcy.

Wizytę w Warszawie zapowiedział też premier Izraela Benjamin Netanjahu. Podczas konferencji ministerialnej, poświęconej budowie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie wygłosi on ostre antyirańskie przemówienie – poinformowały izraelskie media.

W spotkaniu w Warszawie mają też uczestniczyć przedstawiciele krajów Zatoki Perskiej, w tym Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu oraz Omanu. Na konferencję nie zaproszono Autonomii Palestyńskiej oraz Iranu.

Na początku stycznia amerykański Departament Stanu i polskie MSZ poinformowały, że w dniach 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja ministerialna w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wcześniej konferencję zapowiedział w rozmowie ze stacją Fox News Pompeo, który mówił, że szczególna uwaga poświęcona zostanie wpływom Iranu, państwa skonfliktowanego z Izraelem, w regionie Bliskiego Wschodu.

BREAKING: Vice President Pence won't be in the country when temporary funding for the government runs out Feb. 15. Going to Poland and Germany Feb. 13-16

— Mike Dorning (@MikeDorning) 30 stycznia 2019