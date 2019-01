Powstała nowa siła polityczna. Już na starcie notuje rewelacyjne poparcie. Wymiecie POPiS z Sejmu?

#POPISOUT2019 – to jedno z głównych haseł na wybory 2019 roku zaproponowane przez blogera „Obywatel D.C.”. Polacy coraz bardziej mają dość rządów dwóch największych partii, które na zmianę dorywają się do koryta i obciążają podatników coraz to nowymi podatkami.

W tym roku rozpoczyna się maraton wyborczy, który potrwa do wiosny 2020 roku. Przed nami trzy kolejne bardzo ważne wybory, z których najistotniejsze wydają się te do Sejmu na jesieni tego roku. Wcześniej jednak wybory do PE, w których mniejsze formacje mają szanse uzyskać dobry wynik.

Na to liczy szczególnie nowo powstała koalicja propolska, która nie ogłosiła jeszcze oficjalnej nazwy. Na razie wiadomo, że w skład ugrupowania wejdą siły centroprawicowe i prawicowe, które łączy chęć zmiany systemu w Polsce i reform w kierunku zwiększenia wolności Polaków.

Do tej pory do koalicji dołączyły lub ją założyły: partia KORWiN (Wolność), Ruch Narodowy, Pobudka, stowarzyszenie Skuteczni oraz fundacja Pro-Life Kai Godek. Wiadomo jednak, że to jeszcze nie koniec formacji której celem jest likwidacja Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie i powrót do wspólnoty gospodarczej.

– Jeszcze nie zakończyły się rozmowy z jednymi a już kolejne postacie zgłaszają się do narodowo-wolnościowej koalicji. Słyszę: „Nie interesuje mnie miejsce na liście, takie i takie środowiska mnie szanują, chcę im jasno wskazać na kogo warto głosować”. Telefon się grzeje. I dobrze! – pisze prezes RN Robert Winnicki.

Jak na razie koalicja cieszy się ogromnym poparciem wśród Internautów. Do telewizji dostępu jeszcze nie mają, ale już są atakowani ze wszystkich stron – zarówno przez sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, jak i obecnej opozycji parlamentarnej.

Koalicja „KORWiN + Ruch Narodowy + Pobudka + Skuteczni” dwukrotnie zwyciężyła już w sondzie organizowanej przez ewybory.eu, w której każdorazowo głosuje kilka tysięcy osób. W pierwszym głosowaniu udało się zdobyć 46,82 procent, w drugim natomiast 44.76 procent.