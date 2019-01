Rozwód radykalnie odmienił Piotra Żyłę. Po rozstaniu z Justyną nie jest sobą. „Zaczyna się to odbijać”

Skoczkowie i sztab polskiej kadry nie mają wątpliwości – Piotr Żyła po rozwodzie z byłą już żoną Justyną stał się zupełnie innym człowiekiem. Dawniej pogody i radosny – największy „śmieszek” wśród skoczków, dziś jest cieniem samego siebie.

Rozwodem Piotra i Justyny Żyłów żyła cała Polska. Po rozstaniu Justyna zaczęła robić karierę, była sesja w Playboyu, jest program w telewizji, a niedługo ma zaliczyć także występ w „Tańcu z Gwiazdami”. Tymczasem zdaniem osób z najbliższego otoczenia Piotr zmienił się nie do poznania.

Piotr Żyła, jeden z najlepszych obecnie polskich skoczków i zawodnik światowej czołówki, kibicom kojarzy się przede wszystkim z ogromnym poczuciem humoru. Po wielu wywiadach i materiałach z kadry jawił się jako „grupowy śmieszek”.

Ostatnimi czasy Żyła ma być jednak nie do poznania. – On jednym cięciem z wesołego, roześmianego i naturalnego, dodajmy, Piotra Żyły stał się mrukiem patrzącym w czubek butów. Według mnie to go stłamsiło (…). Nie jest sobą i zaczyna się to odbijać – mówi w rozmowie z party.pl Rafał Kot.

Obecnie forma sportowa Żyły rośnie, a zawodnik ma szansę na najlepszy sezon w historii swoich występów w Pucharze Świata. – Teraz ocena jego zachowania wobec żony trochę uległa zmianie, ale na początku to on był przedstawiany jako ten zły. Piotr poczuł się urażony – komentuje psycholog Marcin Kwiatkowski.