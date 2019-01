To już koniec? Samotne walentynki Meghan. Książęca para spędzi święto zakochanych osobno

Meghan Markle i książę Harry nie spędzą wspólnie walentynek. Na oficjalnym profilu na Twitterze Pałac Kensigton wyjaśnia, jaki jest tego powód. Jak się bowiem okazuje, 14 lutego książę Harry będzie z oficjalną wizytą w Norwegii jako Kapitan Generalny Royal Marines.

Członkowie rodziny królewskiej bez wątpienia nie mają łatwego życia. kandydaci do brytyjskiego tronu muszą często przedkładać obowiązki państwowe ponad sprawy prywatne i rodzinne. Niedawno boleśnie odczuła to księżna Kate, która swoje 37. urodziny zmuszona była spędzić bez ukochanego, który w tym czasie musiał poświęcić się działalności charytatywnej. Teraz przyszła kolej na Meghan, która spędzi bez męża walentynki.

„Książę Sussex, kapitan generalny Royal Marines, odwiedzi Exercise Clockwork z okazji 50 rocznicy operacji w Bardufoss w Norwegii w czwartek 14 lutego” – podał Pałac Kensigton na Twitterze.

The Duke of Sussex, Captain General @RoyalMarines, will visit Exercise Clockwork to celebrate the 50th anniversary of the operation in Bardufoss, Norway on Thursday 14th February. pic.twitter.com/73LASSDk4g

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 28, 2019