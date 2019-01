To katastrofa! „Mroźny potwór” nadciąga z wielką siłą. Nawet do -52 stopni Celsjusza! I obfite opady śniegu. Ogłoszono stan klęski żywiołowej na środkowym zachodzie USA

Polarny wir zszedł z północy na Stany Zjednoczone. „Mroźny potwór” jak nazywają to tegoroczne zjawisko Amerykanie, już mocno daje się we znaki. Gubernator stanu Illinois ogłosił stan klęski żywiołowej. Temperatury już spały poniżej -40 st. Celsjusza, a mogą jeszcze spaść nawet -51 st.!

W Chicago i Minneapolis temperatury mają spaść do minus 45, a nawet minus 53 stopni. Takiej fali mrozów niewielu się spodziewało. Ogłoszono już stan klęski żywiołowej na środkowym zachodzie USA

Zabójczej fali mrozów towarzyszą obfite opady śniegu i porywisty wiatr. Aż 3/4 mieszkańców USA czyli około 220 milionów ludzi przygotowuje się na srogi mróz.

To jeden z największych ataków mrozu w USA w historii, jeżeli nie największy.

*World Weather* Extremely frigid polar airmass is pushing across the plains of central Canada into the N United States this morning. Temperatures have plunged far into double-digit negative values, down to -44 °C in Canada and -38 °C in the US (Robertson, ND)! Map: @meteociel pic.twitter.com/K9YzZjoJuB

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 30, 2019