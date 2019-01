Ziobro tłumaczył się w Sejmie z pobytu w więzieniu mordercy Adamowicza. „Zachowanie Stefana W. należy ocenić, jako umiarkowanie pozytywne” [VIDEO]

Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, przedstawił dziś w Sejmie informacje dotyczące Stefana W. oskarżonego o zamordowanie prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

Zbigniew Ziobro mówił m.in. o wcześniejszych pobytach Stefana W. w zakładach karnych po dokonanych przez niego napadach m.in. na bank i SKOK-i. Jak dodał, Stefan W. został za to skazany na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokurator generalny wskazał, że istotne jest to, iż z opinii badających wówczas Stefana W. psychiatrów wynika, że popełniając te przestępstwa był on „w pełni poczytalny”. „Nie miał on zniesionej, ani w znacznym stopniu ograniczonej zdolności rozpoznawania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem” – powiedział Ziobro.

Dodał, że biegli psychiatrzy nie wskazali potrzeby zastosowania w stosunku do Stefana W. środka zapobiegawczego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.

Szef MS odniósł się także do analizy zachowania skazanego od 20 września 2013 r. do 14 maja 2015 r. „Jego zachowanie zdaniem specjalistów z Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy dokonywali oceny całości jego akt i okresu pobytu, należy ocenić, jako umiarkowanie pozytywne” – zaznaczył Ziobro.

Poinformował też, że Stefan W. został jednokrotnie wyróżniony w terapii zajęciowej, dwa razy udzielono mu ulgi, a trzy razy ukarano dyscyplinarnie z uwagi na nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania porządku. „W stosunku do przełożonych był regulaminowy, w grupie wychowawczej funkcjonował właściwie, układał poprawne relacje z współosadzonymi” – relacjonował Ziobro.

Jak dodał, Stefanowi W. nie udzielono ani razu przepustek z zakładu karnego, ani nie udzielono mu zgody na warunkowe przedterminowe zwolnienie. „Nie udzielono mu ani razu przepustek z zakładu karnego ani też nie udzielono mu zgody na warunkowe przedterminowe zwolnienie mimo trzykrotnie podejmowanych starań z jego strony” – podkreślił minister.

Stefan W. trzykrotnie ubiegał się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie w 2016, 2017 i w 2018 i za każdym razem nie otrzymał zgody ze względu na sprzeciw dyrektora jednostki penitencjarnej.

Prokurator generalny, Zbigniew Ziobro, wyraził nadzieję, że „polskie państwo wyciągnie z tego dramatycznego, straszliwego wydarzenia właściwe wnioski”.

